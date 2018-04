Pöbelnde Frau in Wien-Favoriten lässt sich nur mit Krapfen besänftigen

Die Frau saß auf der Favoritenstraße und pöbelte vorbeigehende Passanten an. Bedroht wurden die Fußgänger nicht. Die dennoch von Zeugen herbeigerufenen Beamten hatten zunächst alle Mühe, für Ruhe zu sorgen. “Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen die Frau dazu zu bewegen, mit dem Schreien aufzuhören, machte ihr ein Polizist ein unschlagbares Angebot. Er lud die Dame auf einen Krapfen in einer nahegelegenen Konditorei ein”, berichtet die Wiener Polizei am Freitag in einer Aussendung. Sie nahm dankend an und verließ in weiterer Folge die Fußgängerzone. Polizeisprecherin Irina Steirer sprach von einer “unkonventionellen Lösung”. Eine Anzeige war nicht notwendig.

