Plötzliche Hausgeburt in Wien-Döbling: Mutter und Baby wohlauf

Da hatte es der kleine Noah aber sehr eilig. Als die Johanniter am Samstag zu einer bevorstehenden Geburt in den 19. Wiener Gemeindebezirk gerufen wurde, stellen sie beim Eintreffen fest, dass für eine Fahrt ins Krankenhaus keine Zeit mehr bleibt.

Die Johanniter wurden am Samstag den 11. August 2018 zu einer bevorstehenden Geburt in den 19. Wiener Gemeindebezirk gerufen. Doch als diese eintreffen, stellten sie fest, dass die Geburt bereits sehr vorangeschritten war und keine Zeit mehr für eine Fahrt ins Krankenhaus blieb. Die Wehen kamen zu dem Zeitpunkt nur mehr im Ein-Minuten-Abstand und gingen innerhalb kürzester Zeit in Presswehen über.