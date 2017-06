Play Austria: Erste Messe der österreichischen Game-Szene in Wien

Bei freiem Eintritt kann man Games von Entwicklerstudios, Angebote diverser Ausbildungsstätten, Aktivitäten von Forschern und Initiativen aus ganz Österreich kennenlernen. Messeorganisator und SUBOTRON-Mastermind Jogi Neufeld: Die PLAY AUSTRIA gibt erstmalig einen umfassenden Rundumblick auf die Vielfalt und das enorme Innovationspotential der österreichischen Game-Szene.“

Umfangreiches Programm bei der ersten Play Austria in Wien

Entwicklerstudios wie Sproing, Broken Rules, Kunabi Brother, Wideshot geben Einblicke in ihr Schaffen, neben Game-Fans sind dabei aber auch Schulklassen, Unternehmen und Personen mit Karrierezielen in der Branche im Fokus der Leistungsschau. Infostände der Ausbildungstätten, u.a. die Donau-Universität Krems, die HTL Spengergasse und die TU Wien, zeigen die Chancen in der Branche und informieren über notwendige Fähigkeiten, die dort gebraucht werden. Auf der LET´S PLAY Stage werden zudem Diskussionen und Gespräche rund um das Thema Digitale Spiele stattfinden, eine Ausstellung zur Games-History und interaktive Do-It-Yourself-Stationen bereichern das ohnehin schon prall gefüllte Rahmenprogramm.

Infos zur Veranstaltung

PLAY AUSTRIA – Die erste Messe der österreichischen Game-Szene

Wann: Freitag, 15. und Samstag, 16. September 2017, jeweils 10 – 20 Uhr

Wo: Semperdepot / Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Wien, 1060 Wien

(Red.)