Platzverbot wegen Irangesprächen am 6. Juli in Wien

Als Sicherheitsmaßnahme für das im Palais Coburg in der Wiener Innenstadt stattfindende Außenministertreffen hat die Polizei ein Platzverbot festgelegt, das ab Freitag, 7.30 Uhr, in Kraft tritt und die Bereiche Coburgbastei, Theodor-Herzl-Platz und Gartenbaupromenade umfasst. Darüber informierte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung.Deutschland, China, Frankreich, Großbritannien und Russland wollen bei der Zusammenkunft am Freitag mit dem Iran beraten, wie das 2015 geschlossene Atomabkommen nach dem Ausstieg der USA gerettet werden kann.