“Platz im Herzen”: Lugner und weitere Promis sammeln für die Gruft

Die Winterzeit ist mit der damit verbundenen Kälte speziell für Obdachlose die härteste Zeit im Jahr. Gerade in den letzten Wochen hat sich der Winter von seiner besonders harten Seite gezeigt. Das Startup store.me wollte diesen Menschen unter die Arme greifen und rief dazu kurz vor Weihnachten die Aktion “Platz im Herzen” ins Leben. Pro vermieteten Lagerplatz wurde ein Schlafsackpaket gespendet.

Um die Aufmerksamkeit auf die Charity-Aktion zu erhöhen, wurden zehn Kurzvideos mit prominenten Unterstützern aus unterschiedlichen Bereichen gedreht. Darunter Baumeister Richard Lugner, ORF Moderator Roman Rafreider oder Kabarettistin Angelika Niedetzky.

“Platz im Herzen”: 1.000 Euro für die Gruft

Am 22. Dezember wurde dann das Spendenpaket im Wert von 1.000 Euro an die Gruft übergeben: “Ich hoffe, wir können damit das Leben einiger Menschen ein wenig erleichtern. Das ist unser Weihnachtsgeschenk an die Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns”, sagte store.me-Gründer Ferdinand Dietrich.

Judith Hartweger, Leiterin der Gruft, betonte: “Die winterliche Kältebedeutet, dass der Kampf ums Überleben für Menschen, die auf der Straße leben, noch härter wird. Das Gruft-Winterpaket, bestehend aus einem Schlafsack und einer warmen Mahlzeit, ist deshalb für viele eine echte Überlebenshilfe. Ein Schlafsack und eine warme Mahlzeit klingt eigentlich einfach und unkompliziert, ist aber nur möglich, weil sie auch von Aktionen wie ‘Platz im Herzen’ mitgetragen wird. Dafür ein großes Danke.”