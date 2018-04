Platz für 1400 Studenten an der neuen Fakultät der Sigmund Freud Privatuni

Geht es nach den nun präsentierten Plänen rund um die bevorstehende Fertigstellung des Gebäudes, werden die aktuell knapp 600 angehenden Mediziner zum Start des Wintersemesters an den zusätzlichen Standort an der Adresse Freudplatz 3 übersiedeln. Seit dem Start des Medizin-Studiums an der Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) im Herbst 2015 befindet sich der Campus in der Kelsengasse in Wien-Landstraße. Die Juristische Fakultät hat ihren Standort seit dem Herbst 2016 am SFU-Hauptsitz gegenüber dem Neubau. Während das wissenschaftliche und administrative Personal dorthin wechselt, werden die aktuell 84 angehenden Juristen und die Studienanfänger weiter am Freudplatz 1 unterrichtet.

Sigmund Freund Privatuniversität baut aus