Planquadrat in Wien-Meidling: Polizei zog 23 Drogenlenker aus dem Verkehr

Von Montag bis Dienstag führten Polizeibeamte einen 12-stündigen Suchtgift-Lenker-Schwerpunkt in Wien-Meidling durch. 23 Drogenlenker wurden bei dem Planquadrat aus dem Verkehr gezogen.

24 Polizisten und zwei Amtsärzte standen bei dem Planquadrat in Wien-Meidling, das von Montag 14.00 Uhr bis Dienstag 2.00 Uhr dauerte, im Einsatz.

Alleine bei 4 derartigen Planquadraten im Jahr 2014 wurden 42 Autofahrer positiv auf Drogen getestet, 2015 waren es 84 (bei 5 Planquadraten), 2016 74 (bei 4 Planquadraten), 2017 61 (bei 2 Planquadraten) und 2018 bislang 99 bei 4 Planquadraten. Die Polizeiinspektion Hufelandgasse verzeichnet damit wienweit den höchsten Wert in dieser Kategorie, wie es in einer Presseaussendung der LPD Wien am Dienstag hieß.