Das deutsche Kino ist nicht gerade berühmt für das sogenannte “Martial Arts”-Genre. In diesen, etwa durch die Kampfkunstlegende Bruce Lee bekannten Filmen, fliegen die Fäuste teils ohne Unterlass. Kampfszenen en masse aber gibt es nun auch in dieser deutschen Produktion. Die Actionkomödie versteht sich als Hommage an “Martial Arts”-Werke der 1980er- und 1990er-Jahre.

Im Mittelpunkt stehen dabei vier Berliner Freunde, die sich nichts sehnlicher wünschen, als einmal in einem Kampfkunstfilm aufzutreten. Auf dem Weg jedoch zu einem Casting geraten sie nicht nur in eine gefährliche kriminelle Verschwörung – einer der vier Freunde wird zudem von den Gangstern gekidnappt.