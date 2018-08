Pkw überschlug sich auf Wiener Höhenstraße: Lenker aus Fahrzeug geschnitten

Am Donnerstagnachmittag kollidierte ein Autofahrer mit zwei Pkw auf der Höhenstraße, das Fahrzeug überschlug sich. Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden.

Aus unbekannter Ursache verlor der Lenker eines Pkw auf der Höhenstraße in Wien-Hernals am 9. August gegen 12.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit zwei parkenden Pkw und überschlug sich in weiterer Folge. Dabei wurde der Fahrer unbestimmten Grades verletzt und konnte sein Fahrzeug nicht aus eigener Kraft verlassen.