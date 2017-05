Bei der Bergungsaktion in Korneuburg - © APA/BFKDO KORNEUBURG

Es ist traurige Gewissheit: Bei dem Toten, der am Dienstagabend bei Korneuburg aus einem in die Donau gestürzten Auto geborgen wurde, handelt es sich um einen 76 Jahre alten Einheimischen. Das gab die Wiener Polizei am Mittwoch bekannt.