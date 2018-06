Pkw-Lenkerin erfasste Fußgängerin vor Wiener Museumsquartier

Die Frau wurde mit mehreren Verletzungen in ein Spital gebracht. - © bilderbox.com (Sujet)

Vor dem Museumsquartier in Wien kam es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Pkw-Lenkerin kam von der Fahrbahn ab und erfasste eine 44-jährige Frau, die am Gehsteig stand.