Pkw-Lenker krachte in NÖ durch Auslagenscheibe und verletzte 16 Personen: Urteil

Mit seinem Pkw war ein 69-Jähriger im Jänner durch die Auslagenscheibe in die Bäckerei im Landesklinikum Mistelbach gekracht. Bei dem Unfall wurden 16 Gäste verletzt, fünf davon schwer. Der Lenker musste sich am Dienstag am Landesgericht Korneuburg wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Gemeingefährdung verantworten und wurde zu einer teilbedingten Strafe verurteilt.