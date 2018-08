Pkw-Kollision am Wienerberg in Meidling forderte zwei Verletzte

Am Dienstagvormittag kollidierten zwei Pkw auf einer Kreuzung am Wienerberg, zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Zahlreiche Schaulustige behinderten die Rettungsarbeiten.

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung am Wienerberg am 28. August verletzt. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten zwei Pkw gegen 09.00 Uhr, wobei ein Fahrzeug in ein weiteres geparktes Fahrzeug geschlittert ist und erst am Gehsteig zu Stehen kam. Das zweite Fahrzeug blieb mitten im Kreuzungsbereich stehen.