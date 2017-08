Pkw kollidierte in Wien-Donaustadt mit Lkw

Ein 33-Jähriger lenkte seinen Pkw am 30. August gegen 16:30 Uhr in der Raffineriestraße in Fahrtrichtung Finsterbuschstraße. Es kam zu einem Auffahrunfall mit einem anderen Fahrzeug, das verkehrsbedingt anhalten musste. Laut derzeitigem Ermittlungsstand lenkte der 33-jährige Mann nach dem Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch den zusammenstoß kam der Lastwagen des 54-Jährigen ins Schleudern und blieb in am Fahrbahnrand der Raffineriestraße stehen.

Pkw-Lenker wurde ins Spital gebracht

Der 33-Jährige und der 54-Jährige verletzten sich bei dem Zusammenstoß und wurden noch vor Ort von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt. Der Pkw-Lenker wurde in ein Spital gebracht. Für die Dauer der Versorgung der Verletzten wurde die Abfahrt A23 Ölhafen Lobau in Fahrtrichtung Norden gesperrt.