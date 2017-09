Pkw geriet auf Autobahnrastplatz in NÖ in Vollbrand

Auf einem Rastplatz der A2 (Südautobahn) in Fahrtrichtung Wien ist am 1. September 2017 ein Auto in Vollbrand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits vom Motor- auf den Fahrgastraum übergegriffen, berichtete die FF Wiener Neudorf (Bezirk Mödling), die mit 24 Mitgliedern und fünf Fahrzeugen zu den Löscharbeiten anrückte.

Pkw stand auf Autobahnrastplatz im Bezirk Mödling in Vollbrand

Das Übergreifen der Flammen konnten auch die Löschversuche einer zufällig vorbeikommenden Rettungswagenbesatzung und eines Mitarbeiters eines Energieversorgungsunternehmens nicht verhindern. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erfolgten die Löscharbeiten der Feuerwehr unter umluftunabhängigem Atemschutz. Die Pkw-Insassen blieben bei dem Vorfall unverletzt.