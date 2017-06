Pkw-Frontalzusammenstoß in NÖ fordert zwei Schwerverletzte

Zwei Autolenkerinnen sind am Sonntagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß in Hollabrunn schwer verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtet, fuhr eine 76-jährige aus Wiener Neustadt in einer Rechtskurve über die Mittellinie und krachte in das Auto einer 42-Jährigen aus Hollabrunn.

Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Die 42-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet und mit dem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Horn gebracht werden. Die beiden Mitfahrer – eine 65-jährige Frau und ein 10-jähriger Bub – wurden ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Die 76-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum Tulln geflogen.

(APA/Red)