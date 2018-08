Pkw-Fahrer am Mariahilfer Gürtel in Wien mit Waffe bedroht: Anzeige

Am Sonntag war ein Pkw-Lenker offenbar über die Fahrweise eines 18-Jährigen verärgert, da er ihn mit einer Waffe durch das Autofenster hindurch bedrohte.

Kurz nach 5.00 Uhr meldete ein Autofahrer am 19. August am Notruf, dass er soeben von einem anderen Autofahrer mit einer Faustfeuerwaffe bedroht worden sei. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem bekannten Täterfahrzeug konnte dieses am Gürtel recht spektakulär angehalten werden, dafür stellten die Beamten einen Funkwagen quer. Die Verdächtigen mussten aussteigen und sich auf den Boden legen. Sie wurden zunächst alle festgenommen.