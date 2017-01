Pkw-Einbruch: Polizei NÖ sucht Verdächtigen

Ein bislang unbekannter Täter verübte am 4. Dezember 2016 in Leopoldsdorf einen Pkw-Einbruchsdiebstahl, bei dem eine Handtasche aus einem Fahrzeug gestohlen wurde. In weiterer Folge wurden mit der dabei ebenfalls gestohlenen Bankomatkarte des Opfers am 4. und 5. Dezember 2016 mehrere Behebungen bei Banken in Wien mit einer Schadenssumme in vierstelliger Eurosumme durchgeführt.

Die niederösterreichische Polizei ersucht nun mit Hilfe einer Lichtbildveröffentlichung um sachdienliche Hinweise zum Verdächtigen. Diese werden an die Polizeiinspektion Leopoldsdorf, Telefonnummer 059133-3229, erbeten.