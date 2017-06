Pkw-Einbrecher in Ottakring gefasst

Am Donnerstag wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Hyrtlgasse in Wien-Ottakring gerufen. Laut Aussage eines Zeugen hatten dort zwei Männer die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und waren danach geflüchtet. Im Zuge der eingeleiteten Sofortfahndung konnte in der Friedrich-Kaiser-Gasse ein 22-jähriger Mann angehalten werden, auf welchen die Personsbeschreibung zutraf.

Bei der darauffolgenden Personsdurchsuchung konnten beim Tatverdächtigen mehrere vermutlich gestohlene Gegenstände, darunter Bargeld, ein Handy und eine Fotokamera, sichergestellt werden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und befindet sich in Haft. Ein weiterer Beschuldigter ist flüchtig.

