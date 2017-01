Pkw-Brandstiftungen: Verdächtiger in Niederösterreich ausgeforscht

Nach Pkw-Brandstiftungen hat die NÖ Polizei einen Verdächtigen ausgeforscht. Der 18-Jährige soll seit Sommer 2016 sechs Autos in seinem Heimatbezirk Wiener Neustadt-Land und im Bezirk Neunkirchen angezündet haben, das letzte Mal am 7. Jänner. Der Gesamtschaden wurde mit mindestens 50.000 Euro angegeben. Der junge Mann wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt, berichtete die Polizei am Dienstag.

Der 18-Jährige zeigte sich bei einer Einvernahme auf der Polizeiinspektion Wöllersdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) der Aussendung zufolge zum Großteil geständig. Er soll in Königsberg in der Gemeinde Thomasberg (Bezirk Neunkirchen) zwei Pkw am 31. Juli 2016 und in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) zwei Autos am 15. Oktober sowie jeweils ein Kfz am 17. Dezember und am 7. Jänner in Brand gesetzt haben.

Ein Anrainer hatte das jüngste Feuer gegen 23:00 Uhr entdeckt und die Flammen mit einem Handfeuerlöscher bekämpft. Das Heck des auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeugs wurde laut Polizei erheblich beschädigt.

(APA, Red.)