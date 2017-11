Pkw-Besitzer verfolgten Auto-Einbrecher in Wien-Favoriten: 31-Jähriger verletzt

Für den Pkw-Einbrecher klickten schließlich die Handschellen - © BilderBox.com (Sujet)

Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr ertappte ein 38-Jähriger einen unbekannten Mann in flagranti bei einem Einbruch in sein Fahrzeug. Als er den Täter anschrie, flüchtete dieser. Der 38-Jährige war nicht das einzige Opfer des Mannes.