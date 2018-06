Pioniere für alle! Ein Rückblick auf das Pioneers Festival

Wie immer gab es einen hochkarätigen Line-up von internationalen Sprechern aus der Szene und auch spannende Side-Events mit ganz spezifischem Fokus, wie z.B. Pioneers GovTech, wo es um technologiegetriebene Innovationen im öffentlichen Sektor ging. Obwohl man Pioneers vor allem mit Start-ups und Investoren verbindet, ist das Festival auch für andere, die nicht unbedingt Teil der Szene sind, einen Besuch wert.

Pioneers Festival 2018 in Wien

„Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung und technologiegetriebene Innovationen sind für alle Unternehmen heutzutage wichtig“, sagt Unternehmensberaterin Cornelia Auer von Auer Corporate Advisory, „deshalb ist das Pioneers Festival jedes Jahr ein Pflichttermin für mich. Das Festival gibt einen guten Überblick, welche Technologiethemen gerade besonders heiß sind und auch in welchem Stadium sich diese befinden. Dieses Jahr stehen vor allem Blockchain, Cybersecurity, Virtual Reality, Artificial Intelligence, Disruptive Mobility und Robotics im Zentrum. Auch die Zusammenarbeit zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen wurde ausführlich diskutiert. Da ich im Moment meinen Schwerpunkt im Gesundheits-Bereich habe, haben mich besonders die Vertreter aus diesem Feld interessiert. Healthcare ist ein großes Thema in der Start-up Welt mit ausgesprochen spannenden Lösungen. Besonders gut gefallen haben mir Image Biopsy Lab und Diagnosia, beides Start-ups, die die Technologie zur Effizienzsteigerung in der Diagnostik einsetzen, und meemo tec, ein mobiler Coach für bipolare Patienten.“

Christian Hoppe von globalen Agenturnetzwerk Dentsu Aegis ist auch ein regelmäßiger Besucher des Festivals: „In der Kreativ-Industrie spielen neue Technologien eine große Rolle, wir setzen z.B. zunehmend AR und VR in unseren Kampagnen ein und versuchen auch sonst laufend neue Wege zu gehen. Das Pioneers-Festival bietet unglaublich viel Inspiration und sehr viele Impulse für neue Ideen.“

Unter den Besuchern findet man neben Start-ups und Investoren doch auch einige andere Vertreter: Kreativagenturen, Unternehmensberater, Innovationsmanager aus Großunternehmen und KMUs, IT-Manager, Technologieinteressierte und vor allen zunehmend Vertreter aus Unternehmen, die mit aktiv mit Start-ups zusammenarbeiten wollen und oft bereits eigene Acceleratoren betreiben oder aufbauen. Beim Festival kann man durch gezieltes Matchmaking bereits einen ersten Kontakt herstellen, über die App aber auch analoge Boards vor Ort.

Für Unternehmen, die eine Zusammenarbeit mit Start-ups suchen oder einfach einen Start-up Spirit in ihrem Unternehmen schaffen wollen, hat Pioneers vor einigen Jahren sogar ein eigenes Programm ins Leben gerufen – Pioneers Discover. Angeboten werden Sprint Weeks, Unterstützung bei Acclerator Programmen, Hackathons, eine Open Innovation Plattform und vieles mehr. Einen ersten Andockpunkt für das Programm findet man gleich beim Festival, wo Vertreter aus etablierten Unternehmen ihre Erfahrungen teilen und man sich natürlich über das Discover Programm ausführlich informieren kann.

Alles in allem, war es mal wieder ein sehr gelungener Event, der aus unserer Sicht eine große Bereicherung für die Stadt Wien ist und einen beachtlichen Beitrag zur Belebung der heimischen Start-up Szene leistet. Das Festival ist eine Veranstaltung für Start-ups, Investoren, aber auch für Unternehmen, die mit Start-ups kooperieren wollen. Darüber hinaus bietet es auch einen großen Mehrwert für andere Besucher, vor allem zur Inspiration und um sich einen guten Überblick zu verschaffen, in welchen Bereichen gerade die meisten Innovationen entstehen. Uns hat es auch wieder sehr gut gefallen. Neben sehr guten Inhalten war auch die Atmosphäre wie immer toll und der Rahmen in der Hofburg ist natürlich auch ein Highlight, Tradition und Innovation werden so auf gekonnte Weise verbunden. Weiter so liebe Pioniere, see you next year!

