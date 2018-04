Pilates Tag 2018: Gratis-Schnupperstunden am 5. Mai in Wien

Unter dem Motto: „Pilates – vollständige Koordination von Körper, Geist und Seele“ wird ein tolles Programm, mit kostenlosen Schnupperstunden und Vorträgen, rund um die Trainingsmethode angeboten. Als besonderes Highlight gibt es in Wien, Innsbruck und Vöcklabruck die Möglichkeit an Open Air Stunden teilzunehmen um die Methode auszuprobieren. Ziel dabei ist es Interessierten hochwertiges Pilates Training anzubieten.

Pilates unter freiem Himmel

Am 5.5.2018, dem internationalen Pilates Tag, bietet der Pilates Verband Austria wieder an mehreren Standorten in Österreich ein umfangreiches kostenloses „Mitmach“ – Programm an, um so die Trainingsmethode einem breiten Publikum näher zu bringen.

In Wien, Innsbruck und Vöcklabruck können Interessierte unter freiem Himmel Pilates Übungen ausprobieren: In Wien gibt es um 9:30 und 10:30 beim Trainingsplatz in der Nähe U4 Station Roßauer Lände, bei einer Schnuppereinheit, die Möglichkeiten die Trainingsmethode kennenzulernen. Unter dem Titel „Pilates on the Roof“ findet um 14:30 in Innsbruck auf dem Dach vom Kaufhaus Tyrol ein einstündiges Pilates Training mit einer eindrucksvollen Aussicht statt und wird von der ORF-Wetter-Moderatorin Isabella Krassnitzer moderiert.

Kostenlose Schnupperstunden in ganz Österreich

Zusätzlich zu den Open Air Trainings wird der internationale Pilates Tag mit Pilates Schnupperstunden und Vorträgen in mehreren Studios in ganz Österreich gefeiert. Jede/r, der/die Pilates ausprobieren oder sich über die Trainingsmethode näher informieren möchte, ist herzlich willkommen mitzumachen. Zertifizierte TrainerInnen und Mitglieder des Pilates Verbands Austria informieren über die positiven Auswirkungen der Pilates Methode. Es werden dabei Möglichkeiten geboten, praktische Erfahrungen zu sammeln, aktiv mitzumachen und in Gesprächen Sachkenntnisse über Pilates mitzunehmen.

„Ziel der Veranstaltung ist es, das Pilates Konzept einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln und alle dazu einzuladen, die Trainingsmethode umfassend kennenzulernen und auszuprobieren“, so der Präsident des Pilates Verbands Austria, Norbert Plass.

Die Pilates-Angebote in Wien im Überblick

Core Pilates Studio

A-1070 Wien, Neubaugasse 31/20a (im Hof – direkt über dem Mastnak Öko-Shop)

Kontakt: Olga Novikóva

corepilates@gmx.at

www.corepilates.at

Programm:

14:00 Uhr – Pilates Reformer

14:30 Uhr – Trampoline

15:00 Uhr – Pilates Reformer

15:30 Uhr – Trampoline

Teilnahme nur mit Voranmeldung unter: corepilates@gmx.at

The Swan Pilates @Colony Club Wien

A-1140 Wien, Stockhammerngasse 8-18

Kontakt: Nina Wien, +43 676 7730867

info@theswanpilates.at

www.ninawien.at/pilates

Programm:

09:00-15:00 Uhr – der genaue Ablauf wird noch bekanntgegeben

Pilates System Europe – Studio Severin

A-1090 Wien, Severingasse 1/6

Kontakt: Anna Schrefl, 01-89 00 362

anmeldung@pilatessystem.eu

www.pilatessystem.eu

Programm:

Angebot am Pilatestag (beschränkte TeilnehmerInnenzahl, bitte per E-mail oder Telefon anmelden)

13:00 Uhr – Pilates für Anfänger

14:00 Uhr – Pilates für Anfänger mit Vorkenntnissen

13:00 – 15:00 Uhr – Open House für Informationen und Gespräche

Pilates Akademie Wien

A-1010 Wien, Jordangasse 7/3a

Kontakt: DI Barbara Mayr, +43 1 5325589

office@pilates.at

www.pilates.at

Programm:

09:30 Uhr – Öffnung der Studios für Interessierte;

10:00 Uhr – Pilates Mattentraining mit Angelika (30 min)

10:45 Uhr – Pilates Mattentraining mit Kira (30 min)

10:00 Uhr – Pilates Gerätetraining mit Laura (30 min)

10:45 Uhr – Pilates Gerätetraining mit Laura (30 min)

11:30 Uhr – Schließung des Studios

10:00-11:30 Uhr – Gelegenheit zur Information, für Fragen und zum Gespräch

Pilates by Wolfensson

A- Margaretenstrasse 52

Kontakt: Erna Wolfensson

by@wolfensson.com

Programm:

9:00- 9:35 Mattenklasse mit Carina

9: 45 – 10:15 Mattenklasse mit Stefanie

10: 30-11:00 Mattenklasse mit Sabine

11:15-11:45 Mattenklasse mit Marie

Pilates an den Geräten zum Kennenlernen und auszuprobieren bieten wir in der Habsburgergasse 1a, Stiege 1,Stock 4.

Bitte um Voranmeldung an by@wolfensson.com

14:00-14:30 Reformer

14:30-15:00 Reformer

15:15-15:45 Tower