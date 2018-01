Physiker Werner Gruber führt durch Planetarium Wien-Schau

Die Führung ist für Alt und Jung empfehlenswert. Die Teilnahme ist kostenlos. Werner Gruber ergänzt das historische Bildmaterial in der Ausstellung mit spannenden Erzählungen und erklärt die Besonderheiten aller Original-Exponate, von Teleskopen bis zu Meteoritensteinen. Bei dem Planetarium Wien handelt es sich um das größte und modernste Planetarium in Zentraleuropa.

Informationen zur Führung durch die Planetarium Wien-Schau

Weitere Auskünfte zu Führung und Ausstellung: Telefon 4000/02 127. Infos zur “Jubiläumsausstellung” per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

Öffnungszeiten: Das Museum ist jeweils Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) und Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) geöffnet.

Eintritt: Der Eintritt ist frei. Spenden der Gäste nimmt das Team gerne an. An Feiertagen und an schulfreien Tagen sind die Schauräume gesperrt.