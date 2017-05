Phil Rudd: Ex-AC/DC-Drummer rockte die Arena Wien

Unter schwarzen Schafen ist es schwer, herauszustechen. Phil Rudd hat es geschafft: Das Gründungsmitglied von AC/DC war bei seiner Band in Ungnade gefallen, da er die australische Justiz mit einem Prozess wegen Morddrohungen auf Trab hielt. Nach einem Drogenentzug ist der 62-jährige mit weißer Weste wieder im Kerngeschäft – Mittwochabend trommelte er auch solo lautstark in der Wiener Arena.

“Head Job” lautet der Albumtitel der neu formierten Phil Rudd Band, komplettiert wird die klassische Hardrock-Formation mit vier weiteren Mitgliedern aus Neuseeland und Rudds Heimat Australien. Zum Proben war übrigens genug Zeit, und auch der Weg auf die Bühne fiel kurz aus: Die Formation hatte sich bereits Tage vor dem Gig in der Arena dafür in Wien befunden. Der Grund: Rudds Tour-Veranstalter hat seinen Sitz in Wien.

Phil Rudd Band spielte auch AC/DC-Hits

Wie nicht anders zu erwarten, bot die Phil Rudd Band gediegenen “Pub Rock”, der allerdings irgendwann in den 1980ern steckgeblieben sein dürfte. Dass auch drei Songs der weit berühmteren Australier auf dem Programm standen, überraschte nicht – wenn es auch eher die Schmankerln als die Radio-Hits waren: “Shot Down in Flames”, “Up to My Neck in You” und “Rock ‘n’ Roll Damnation” wurden geboten, wobei letzterer ein Tribut an den verstorbenen AC/DC-Sänger Bon Scott war.

Den Fans gefiel es – auch wenn diese nicht einmal einen Bruchteil der sonst üblichen Massen bei AC/DC-Konzerten ausmachte.