Gegen 15.45 Uhr kontrollierten die Beamten einen Mann am Handelskai. Da der 30-Jährige Diebesgut wie Zulassungsschein, Tankkarten und ein Navigationsgerät aus einem offensichtlichen Fahrzeugeinbruch in einer Tiefgarage bei sich hatte, wurde er festgenommen und befindet sich in Haft.