Perseiden in Wien und Umgebung beobachten: So wird das Wetter

Am Wochenende der Perseiden spielt laut dem Wetterdienst UBIMET auch das Wetter mit: Bei klarem Himmel sollten Sonntagnacht bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein.

Nach der Mondfinsternis steht am Wochenende der nächste astronomische Höhepunkt vor der Tür: Die Perseiden begeistern Hobby-Astronomen in ganz Europa und der Meteorstrom steuert in den kommenden Tagen seinem Maximum zu. Laut den Experten von UBIMET spielt das Wetter mit, bei klarem Himmel sind Sonntagnacht bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde zu erblicken.