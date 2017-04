Penzing: Grüner Bezirksrat Gottfried Böck wechselt zur FPÖ

Die grüne Rathauspartei bestätigte eine entsprechende Meldung der “Kronen Zeitung” am Mittwoch.

In der grünen Bezirkspartei zeigt man sich “sehr überrascht”. Allerdings betonte Klubvorsitzender Kilian Stark in einem schriftlichen Statement: “Unsere Grundwerte wie etwa Frauen- und Menschenrechte sind uns wichtig. Wenn sich ein Bezirksrat mit diesen Grundwerten nicht identifizieren kann, dann ist er woanders politisch besser aufgehoben. Das ist jedoch schade.”

Grüne von Schritt des Bezirksrates Gottfried Böck überrascht

Böck, seit der Wien-Wahl im Herbst 2015 für die Grünen im Bezirksparlament, begründete seine freiwillige Umfärbung laut “Kronen Zeitung” etwa mit der Verkehrspolitik der Grünen (“sinnbefreite 30er-Zonen”) oder der “sklavisch eingehaltenen Frauenquote”. Klubchef Stark versicherte im APA-Gespräch, es habe mit Böck zu diesen Themen bisher “keine Kontroversen” gegeben, umso überraschender sei sein Schritt.

Formal wird der scheidende Grüne künftig als fraktionsfreier Abgeordneter im Bezirksparlament sitzen, weil ein fliegender Klubwechsel – wie auch auf Gemeinderats- und Landtagsebene – nicht möglich ist. Sollte Böck in den nächsten Tagen nicht freiwillig aus dem grünen Bezirksklub austreten, werde man ihn ausschließen, kündigte Stark an. Auf der Website der Grünen Penzing war sein Auftritt am Mittwochvormittag jedenfalls schon gelöscht.

Der Seitenwechsel hat jedenfalls Folgen auf die Mehrheitsverhältnisse im rot geführten Penzing. Denn bisher hatten SPÖ und Grüne eine hauchdünne Mehrheit. Diese ist nun Geschichte.

(APA/Red)