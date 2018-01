Pensionistin (84) kracht mit Pkw in Warteraum des Landesklinikums Horn

Ein Auto krachte in den Warteraum des Landesklinikums Horn. - © FF Horn/Peter Schmutz

Am Dienstagvormittag ist ein Auto in den Warteraum der Unfallambulanz des Landesklinikums Horn gekracht. Am Steuer saß eine 84-jährige Frau, die die Automatik ihres Fahrzeuges falsch bedient haben dürfte.