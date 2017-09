Passantin von Straßenbahn der Linie 67 in Wien-Favoriten lebensgefährlich verletzt

Eine Frau wurde von einer Straßenbahn der Linie 67 erfasst - © Wiener Linien / Thomas Jantzen (Sujet)

Schwerer Unfall am Samstagvormittag in Wien-Favoriten: Eine Passantin ist von einer Straßenbahn niedergestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 9.00 Uhr in der Troststraße, berichtete die Landespolizeidirektion.