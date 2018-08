Passanten in Wien-Leopoldstadt attackiert: U-Haft verlängert

Die U-Haft über jenen 24-Jährigen, der Mitte Juli mehrere Passanten in der Leopoldstadt attackiert hat, wurde wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr verlängert.

Über einen 24 Jahre alten Mann, der am 19. Juli in der Wiener Leopoldstadt mehrere Passanten attackiert hat, ist am Montag die Untersuchungshaft um ein Monat verlängert worden. Das sagte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage.