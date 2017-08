“Pass Egal”-Wahl: SOS Mitmensch lädt wieder zum symbolischen Wählen

SOS Mitmensch bietet Ausländern mit Lebensmittelpunkt im Lande die Möglichkeit, ein Zeichen gegen den “Demokratieausschluss” zu setzen – also gegen die Tatsache, dass nur Staatsbürger wahlberechtigt sind. Am Dienstag vor der NR-Wahl werden – heuer nicht nur in Wien, sondern auch in Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt – “Wahllokale” eingerichtet, die symbolischen Stimmen werden ausgezählt und das “Wahlergebnis” veröffentlicht. Die Aktion gab es auch schon bei der NR-Wahl 2013 und bei der Wien-Wahl 2015.

“Pass Egal”-Wahl: “Das ist auch meine Wahl”

“Wir haben mit vielen Menschen, die in Österreich leben, aber keinen österreichischen Pass haben, gesprochen. Sie sagen: Österreich ist auch mein Land und die Nationalratswahl auch meine Wahl. Sie wollen sich demokratisch einbringen. Dieser Wunsch sollte im Interesse der Zukunft unserer Demokratie nicht ungehört verhallen”, erklärt Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, die Beweggründe für die “Pass Egal Wahl”, die erstmals in sechs österreichischen Städten – Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt – stattfindet.

