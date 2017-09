Parteien sagen Demo-Teilnahme in Wien nach Neonazi-Vorwürfen gegen ‘Oma-Revolte’-Initiatorin ab

Gertraud Burtscher soll Mitglied in Neonazi-Parteien gewesen sein. - © VN/Paulitsch

Gertraud Burtscher, die Initiatorin der “Oma-Revolte”, ist laut einem Medienbericht für Neonazi-Parteien aktiv gewesen. Deshalb sagten Vertreter von ÖVP, SPÖ und Grünen ihre Teilnahme an der Demonstration am Wiener Heldenplatz am Freitagnachmittag ebenso ab wie der Katholische Familienverband.