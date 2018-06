Paragleitunfälle am Krippenstein: Wiener und Chinesin wurden verletzt

Eine 42-jährige Chinesin aus Hongkong stürzte bei einem Trainingsflug aus rund 100 Meter Höhe in den Hallstättersee. Wasserretter aus Hallstatt, die sich zufällig in der Nähe befanden, zogen die Frau in ihr Einsatzboot und leisteten Erste Hilfe.

Chinesin stürzte in Hallstättersee