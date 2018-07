Pannenstreifen auf A4 erstmals freigegeben

Wegen Überlastung wurde der Pannenstreifen am Montag, laut Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla, auf der Ostautobahn (A4) für den Verkehr zum ersten mal freigegeben.

Bei Verkehrsüberlastung wird zwischen der Simmeringer Haide in Wien und dem Knoten Schwechat in Fahrtrichtung Flughafen bzw. Ungarn der Pannenstreifen damit zur dritten Fahrspur. Für das Projekt erfassen 30 neue Kameras den Abschnitt. Vor jeder Freigabe erfolgt damit der Check der Strecke, dazu prüfen auch sogenannte Traffic Manager, ein mobiles Spezialteam der Asfinag, den Abschnitt. Erst dann gibt die Verkehrsmanagement Zentrale in Wien Inzersdorf die 3,8 Kilometer frei.

Last but not least funktioniert die Rettungsgasse wie auf normalen dreispurigen Autobahnen, wenn der Pannenstreifen freigegeben wird. Die Fahrzeuge auf der linken Spur rücken ganz nach links, die der anderen beiden Spuren nach rechts.