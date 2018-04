Pancakes zum Muttertag: Das Rezept für fluffige Pfannkuchen

Mit dem Pfannkuchen-Rezept kann nichts schief gehen. Einfach alle Zutaten verrühren, in der Pfanne backen (Achtung, nicht zu heiß werden lassen) und schön anrichten. Violá, ein perfektes Muttertagsfrühstück.

Zutaten

2 Eier

Prise Salz

180 g Mehl

1 g Zimt

20 ml Öl

150 g Buttermilch

5 g Honig

3 g Backpulver

100 ml Wasser

Zubereitung

Alle Zutaten bis auf das Öl verrühren. Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und sofort etwas Teig in die Pfanne portionieren. Von jeder Seite bei mittlerer Hitze ca. 1 Minute goldgelb backen. Serviervorschlag: Mit einem Ausstecher die Pancakes in Herzform ausstechen und warm mit Ahornsirup anrichten.