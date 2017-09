Pampers Windeln für die Allerkleinsten

Vor allem für Eltern stellt die erste Zeit mit einem Frühchen eine Herausforderung dar, da sie mit unbekannter Technik und einer komplexen medizinischen Pflege konfrontiert werden – hinzu kommt die Sorge um ihr Baby. Deshalb ist das Design der Windel so entworfen, dass Familien Körperkontakt mit dem Baby ermöglicht wird, beispielsweise mit der Känguru-Methode. Dabei wird ein Frühgeborenes bis auf die Windel Haut an Haut auf den Oberkörper eines Elternteils gelegt und kann so eine emotionale Bindung aufbauen. „Enger Körperkontakt ist für Frühchen besonders wichtig“, weiß Pampers Expertin und Kinderkrankenschwester Carmen Beck. „Verschiedene Studien zeigen, dass Berührungen einen großen Einfluss auf die Entwicklung von Babys haben. Es ist nachweisbar, dass sich Körpertemperatur, Herzschlag und Atemfrequenz verbessern.“

Die neue P-3 Windel hat Pampers gemeinsam mit Kinderkrankenschwestern und –pflegern von Neugeborenenstationen entworfen. Um Babys Schlaf nicht oft stören zu müssen, wurde die Windel so entwickelt, dass die Pflege des Frühgeborenen unterstützt wird: Sie ist besonders weich und hat eine absorbierende Lage, die Nässe und Ausscheidungen von der Haut des Babys wegleitet. Ein flexibler Verschluss sorgt für einen individuellen Sitz und bestmöglichen Schutz – damit es auch die Allerkleinsten bequem haben.