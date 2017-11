Paddington 2 – Trailer und Kritik zum Film

Dabei punktet die neue Paddington-Geschichte mit einem hervorragend animierten Bären-Hauptdarsteller und großartigen Promi-Schauspielern von Hugh Grant über Brendan Gleeson bis Sally Hawkins. Dem Bären leiht Schauspieler Elyas M’Barek in der synchronisierten Fassung wieder seine Stimme.

Paddington 2 – Die Handlung

Paddington, den es aus seiner Heimat Peru nach London verschlagen hat, ist längst ein vollwertiges Mitglied der Familie Brown (Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Madeleine Harris, Samuel Joslin) geworden. Weil er seine Herkunft aber nicht vergessen hat, will Paddington seiner Tante Lucy zum 100. Geburtstag ein ganz besonders Geschenk nach Peru schicken. Im Antiquitätenladen seines Freundes Mr. Gruber (Jim Broadbent) entdeckt er ein historisches Popup-Buch über London. Damit könnte die Tante wenigstens in ihrer Fantasie einmal durch die britische Hauptstadt spazieren – was Regisseur Paul King in einer liebevoll animierten Szene sogleich beeindruckend vorführt. Das reale London mit der (fast) durchweg freundlichen Nachbarschaft der Browns inszeniert King in einer Art zurückhaltendem Retro-Look – der ähnlich heimelig und detailversessen ist wie im Paris-Film “Die fabelhafte Welt der Amelie”.

Das von Paddington ausgewählte Buch ist sehr teuer – deshalb beschließt der Bär, sich das Geld dafür zu erarbeiten. “Bist du sicher, dass du für die Arbeitswelt bereit bist, Paddington?”, fragt Mr. Brown etwas skeptisch. Doch Paddington ist voller Tatendrang. Er versucht sich als Fensterputzer und Friseurgehilfe, was zu turbulenten Zwischenfällen und einer extrem ungewöhnlichen Frisur eines wichtigen Kunden führt.

Paddington 2 – Die Kritik

Während Paddington noch dabei ist, das Geld für das Buch zusammenzusparen, wird das wertvolle, mit geheimen Hinweisen auf einen Schatz versehene Stück gestohlen. Der Dieb ist der eitle, einst erfolgreiche und heute für Hundefutter werbende Schauspieler Phoenix Buchanan (Hugh Grant in Bestform). Das weiß Paddington allerdings nicht, stattdessen wird der Bär selbst für den Dieb gehalten – und landet im Knast. Während Familie Brown auf die Jagd nach dem wahren Verbrecher geht, macht sich Paddington mit dem Gefängniskoch Knuckles (Brendan Gleeson) einen gefährlichen Feind. Orangenmarmelade und weitere Naschereien sorgen aber dafür, dass sich die Sitten im Knast radikal ändern und Paddington am Ende echte und (beinahe immer) zuverlässige Freunde findet.

Der Film ist Michael Bond gewidmet, dem im Juni im Alter von 91 Jahren gestorbenen Schöpfer der Kinderbuchfigur Paddington. Empfehlung für alle Filmbesucher: Unbedingt auf den Abspann achten, der unter anderem von Mrs. Browns neuer Leidenschaft erzählt! Drei Jahre nach Paddingtons erstem Kinoabenteuer gibt es auch im zweiten Teil ein knuffiges Happy End – und die Hoffnung auf eine weitere Fortsetzung.

