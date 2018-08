Diese Hundewelpen sollten in einem Wiener Park verkaufen.

Diese Hundewelpen sollten in einem Wiener Park verkaufen. ©LPD Wien

Paar wollte Hundewelpen in Park in Wien-Simmering verkaufen

Am Samstagnachmittag wollte ein Pärchen Hundewelpen in einem Park in Wien-Simmering verkaufen. Passanten verständigten die Polizei.

Die Tiere – vier junge Pinscher – wurden vom Veterinäramt (MA 60) abgenommen. Die 51-Jährige und der Mann wurden wegen illegalen Handels mit Hundewelpen angezeigt, berichtete die Polizei am Sonntag.