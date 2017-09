O’zapft is!: Brunner Wiesn wurde mit traditionellem Bieranstich feierlich eröffnet

Insgesamt drei Wochen gastiert die Brunner Wiesn am Campus21 im Bezirk Mödling in NÖ und garantiert ihrem Publikum eine einzigartige Atmosphäre. Die Besucher erwarten nicht nur spitzen Musikacts, feinste Oktoberfeststimmung, Trachtenbrauchtum und Top-Gastronomie, sondern auch eines von Österreichs größten Oktoberfestzelten sowie Niederösterreichs größter Vergnügungspark.

Am Eröffnungstag, den 8. September, brachten “Die Draufgänger” die Stimmung zum Kochen, ihnen folgen weitere österreichische Stimmungsbands wie “Die Stockhiatla” oder “Egon7”. Der größte Star des heurigen Jahres hat seinen Auftritt am kommenden Donnerstag: Jürgen Drews, der König von Mallorca.

Brunner Wiesn wurde feierlich eröffnet

“Die Brunner Wiesn findet heuer mittlerweile bereits zum sechsten Mal statt und bietet über 70.000 Besuchern jährlich ein spektakuläres Programm am Campus21 in Brunn am Gebirge. Was uns vom Mitbewerb unterscheidet? Wir sind das Partymekka unter den Oktoberfesten, denn obwohl die Stimmung natürlich überall gut ist, ist sie bei uns noch eine Spur besser und ausgelassener. Wer so richtig feiern will, der schaut zu uns nach Brunn!“, freut sich Mario Repa, Miteigentümer der Brunner Wiesn.

Mit dem Shuttleservice von Wien zum “Partymekka unter den Oktoberfesten”

Auch heuer bietet die Brunner Wiesn wieder den praktischen Shuttleservice von der U6 Station Siebenhirten sowie der Schnellbahn Mödling, so können Besucher das Festgelände ganz einfach in wenigen Minuten erreichen. Zusätzlich zum Shuttle-Service finden Besucher direkt vor Ort einen Taxistandplatz mit Taxis Richtung Wien und Niederösterreich.