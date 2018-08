ÖVV-Herrenduo Seidl/Waller nach Dreisatzsieg im Major-Hauptbewerb

Für die ÖVV-Herren verlief der Vienna Major-Start deutlich besser als für ihre Kolleginnen: Das Duo Robin Seidl/Philipp Waller hat den Einzug in den Hauptbewerb geschafft.

Die Sieger des Dreistern-Turniers im chinesischen Haiyang bezwangen am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde die Italiener Marco Caminati/Enrico Rossi nach drei abgewehrten Matchbällen 2:1 (-15,9,14). Damit treten am Donnerstag fünf ÖVV-Herrenteams im Hauptbewerb beim Vienna Major an.