Ostern feiern mit den Wiener Linien: Jause und Eiersuche im Verkehrsmuseum

Auch im Verkehrsmuseum Remise hat der Osterhase seine Nestchen versteckt. - © Wiener Linien/Peres

Am Osterwochenende wird es für Kinder im Verkehrsmuseum Remise der Wiener Linien spannend. An beiden Tagen ist von Eierpecken bis Osterjause alles dabei, was zu einem richtigen Osterfest gehört – Osternestsuche inklusive.