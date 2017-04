Ostergewinnspiel: UE BOOM 2 von Ultimate Ears gewinnen

Bereits mit der UE BOOM veränderte Ultimate Ears die Art, wie Menschen gemeinsam unterwegs Musik erleben und definierte die Kategorie der Bluetooth®-Lautsprecher neu. Mit der UE BOOM 2 setzt Ultimate Ears erneut neue Maßstäbe.

Die UE BOOM 2 bietet einen Rundum-Sound und wurde für einen aktiven Lebensstil entwickelt. Stürze, Stöße, Wasser und Dreck meistert der Lautsprecher mit Leichtigkeit. Bahnbrechendmutiges Design und hochwertige Materialien – wie von Ultimate Ears gewohnt – machen die UE BOOM 2 nicht nur absolut wasserdicht (IPX 7-zertifiziert) und stoßfest (aus bis zu fünf Metern Höhe), sondern bieten jede Menge Spaß. So groß wie eine kleine 0,5 Liter- Trinkflasche passt der Lautsprecher perfekt in den Flaschenhalter am Fahrrad oder kann an der Tasche befestigt werden.

Die UE BOOM 2 basiert auf dem preisgekrönten 360-Grad-Lautsprecher UE BOOM, der 2013 vorgestellt wurde. Der neue Lautsprecher ist jedoch 25 Prozent lauter, besitzt eine verdoppelte Bluetooth-Reichweite von 30 Metern und eine Akkulaufzeit von rund 15 Stunden, so dass dem Musikerlebnis keine Grenzen gesetzt sind. Die neue innovative Tap-Steuerung ermöglicht das Überspringen einzelner Lieder ohne das verbundene Smartphone in der Hand zu haben. „Musik macht aus guten Momenten großartige Momente“, sagt Rory Dooley, General Manager von Ultimate Ears. „Indem die Menschen ihre Musik mitnehmen, können sie diese großartigen Momente jetzt miteinander teilen und gemeinsam erleben. Für alle Abenteuer gerüstet, sind unsere Ultimate Ears-Lautsprecher einschließlich der UE BOOM 2 besonders langlebig und bieten einen satten 360-Grad Sound. Wir haben den Markt neu definiert und brechen mit der

UE BOOM 2 erneut die Regeln.“

Auch die UE BOOM 2 lernt ständig dazu. Mit der UE BOOM 2-App für iOS® und Android™ kann die UE BOOM 2 für doppelten Sound mit anderen Ultimate Ears-Lautsprechern gekoppelt, über das eigene Smartphone ferngesteuert oder auch als Wecker mit der eigenen Lieblingsmusik genutzt werden. Updates werden per App direkt auf die UE-Lautsprecher aufgespielt und geben dem Besitzer so noch mehr Möglichkeiten.

UE BOOM 2 ist in sechs neuen Farbvarianten erhältlich: Cherrybomb (Rot), Yeti (Weiß), Phantom (Schwarz), Greenmachine (Grün), Tropical (Lila-Orange) und Brainfreeze (Blau).