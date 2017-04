Ostergewinnspiel: Gewinne dein “Dinner for 2”

Der Weg ins Wiener Stadtbräu führt über den Eingang des ehemals legendären Chattanooga Dancing Night Club. Dort eröffnet sich ein angenehmes Ambiente zwischen Traditionsgasthaus und rustikalem Bierlokal. Wiener Spezialitäten, saisonale Schmankerln, Bierspezialitäten vom Fass, Craftbeer und Flaschenbiere sowie gute Weine stehen auf der Karte. An Sonntagen wartet der Küchenchef Marc Hörmann mit einem klassischen „Sonntagsbraten“ auf. Damit wird eine gute alte Tradition wieder zum Leben erweckt, sich an diesem speziellen Tag kulinarisch verwöhnen zu lassen. Geführt wird das traditionelle Familienunternehmen in zweiter Generation vom Geschwisterpaar Isabella Funk (Wiener Stadtbräu) und Michael Funk (Chattanooga Cafe & Grill).

Wiener Stadtbräu

1010 Wien, Am Graben 29a

(Eingang Chattanooga Cafe & Grill)

Öffnungszeiten: täglich von 16.00 – 24.00 Uhr

Reservierung unter:

Tel. 01/ 533 5000 oder per E-Mail: office@wienerstadtbraeu.at

Web: www.stadtbraeu.at

Facebook: Wiener Stadtbräu