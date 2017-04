Ostergewinnspiel: Auszeit im Superior Spa & Golf Hotel Balance gewinnen

Das Hotel bietet nach umfangreicher Umgestaltung im vergangenen Jahr eine 2000 m2 große Wellness-Oase mit vielen Neuheiten, acht zusätzliche Suiten mit freistehenden Wannen und Seeblick, eine liebevoll gestaltete Gartenanlage mit Liegen und Sitzgelegenheiten sowie Bar- und Restaurantbereiche, eine Kochschule mit monatlich wechselnden Themen und einen exquisiten Weinkeller. Absolut grandios: Der 23 Meter In- und Outdoor Pool mit Seeblick. Vor allem der Wellness- und SPA-Bereich steht ganz im Zeichen der Elemente. Highlights wie eine Römische Steinsauna, ein Mineralerde-Dampfbad oder ein Feuer-Ruheraum mit offenem Kamin machen das Entspannen nach einem aktiven Golf-Tag zum reinsten Vergnügen.

11 Golfplätze für Balance-Gäste

Dem Überangebot an Sonnenstunden im „mediterranen Süden Österreichs“ ist es zu verdanken, dass bereits ab Anfang April die 11 Golf-Plätze in der unmittelbaren Umgebung des Hotels bespielt werden können. Für die kulinarische Verköstigung nach perfekten Abschlägen gibt es im Hotel ein gemütliches Plätzchen für jeden Gusto und jede Tageszeit. Die Muse der schönen Künste macht natürlich auch vor der Küche nicht Halt. Andrea Grossmann und das Balance-Team lassen sich von ihr inspirieren, wenn sie ihre raffinierten himmlischen Speisen auf den Teller zaubern. „Danach laden wir Sie an die Abendbar „4E’s“ mit stilvoller Chillout-Lounge um ihr „Hole-in-one“ zu feiern“, freut sich die Familie Grossmann.

VIENNA.at verlost im Ostergewinnspiel einen Aufenthalt im ****Superior SPA & GOLF Hotel Balance: Zwei Übernachtungen für zwei Personen inkl. Halbpension