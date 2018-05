Ortungs-App auf Tablet führte zu gesuchten Dieben: Polizei nimmt Einbrecherduo in Wien fest

Am Abend des 26. Mai 2018 wurde bei einem Autoeinbruch in der Lichtenfelsgasse (Wien-Innere Stadt) eine Tasche samt iPad gestohlen. Aufgrund einer Ortungs-App konnte das Opfer bei der Polizei Angaben zum möglichen Verbleib des Tablets machen. Bei einer Nachschau in der Nattergasse (Wien-Hernals) konnten Polizisten zwei verdächtige Männer wahrnehmen (26 bzw. 27 Jahre alt).

Zahlreiches Diebesgut in Wiener Wohnung sichergestellt: Einbrecherduo in Haft

Im Rucksack des 26-Jährigen konnten zahlreiche Gegenstände, darunter Bankomatkarten und Führerscheine, vorgefunden werden, die eindeutig auf Diebstähle hindeuten. Bei einer Nachschau in der Wohnung wurde eine große Menge Diebsgut – darunter über 30 Laptops und Tablets, zahlreiche Handys, Digitalkameras, Armbanduhren, über 40 Karten, Parfums und mehrere andere gestohlene Gegenstände – sichergestellt.

Beim 26-Jährigen wurde zudem ein Messer sichergestellt. Ihm gegenüber wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Für beide mutmaßlichen Einbrecher wurde die Untersuchungshaft in Aussicht gestellt.