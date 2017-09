ORF würdigt verstorbenen Wiener Humoristen Kurt Sobotka

Der Wiener Kammerschauspieler Kurt Sobotka verstarb im Alter von 87 Jahren. - © APA (Sujet)

Der ORF würdigt den am Freitag verstorbenen Kurt Sobotka mit Nachrufen in den Kulturformaten und am 17. September um 10 Uhr auf ORF 2 mit der Wiederholung des Gesprächs “Hallo, wie geht’s?”, das Sobotka 2010 mit Dagmar Koller führte. Um 15.30 Uhr stellt ORF III das Ehrenmitglied der Wiener Josefstadt dann ins Zentrum der Reihe “Theater und Fernsehlegenden”.