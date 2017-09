ORF lässt “Wir Staatskünstler” auslaufen

Der ORF lässt das Satireformat “Wir Staatskünstler” auslaufen. Wie die “Standard.at” unter Berufung auf ein Facebook-Posting der Sendungsverantwortlichen Thomas Maurer, Robert Palfrader und Florian Scheuba berichtet, wird der Jahresrückblick im Dezember 2017 die letzte Sendung der Reihe sein.

Der ORF kündigte in einer Stellungnahme gegenüber der APA an, mit dem Staatskünstler-Team Gespräche darüber zu führen, wie eine weitere Zusammenarbeit nach dem Ende der Sendung aussehen könnte. Man lege aber auch mit neuen politischen Satire-Formaten wie der “Tagespresse” weiterhin einen Fokus auf diese wichtige Programmfarbe, ab September in wöchentlicher Freuqenz. Die “Staatskünstler” gingen seit 2011 ihrer Lieblingsbeschäftigungen “Nestbeschmutzen, Tüchtige und Anständige verhöhnen, Steuergelder verprassen und dabei immer auch die Hand, die einen füttert, beißen” nach.

