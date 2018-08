ORF-Doku "Schwarz in Wien" wird Ende August ausgestrahlt

Die Doku "Schwarz in Wien" über dunkelhäutige Wiener wird nun doch vom ORF ausgestrahlt. Der passende Sendeplatz wurde am letzten Sonntag im August gefunden.

Der ORF wird die Dokumentation “Schwarz in Wien: Von Soliman bis Alaba” von Teddy Podgorski jun. am Sonntag, 26. August, um 13.30 Uhr in ORF 2 als “Heimat Fremde Heimat”-Spezialausgabe senden. Die 25-Minuten-Produktion des ORF-Landesstudio Wien, die sich mit Rassismus in Wien beschäftigt, war zunächst für den 5. August im Rahmen von “Österreich-Bild” angekündigt und kurzfristig abgesetzt worden.