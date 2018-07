OÖ Westautobahn: Teststrecke für Tempo 140 startet am 1. August

Die Teststrecke Tempo 140 startet in Oberösterreich. - © APA/GEORG HOCHMUTH

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) kündigte in oe24.TV und in “Österreich” an, dass Tempo 140 auf einer Teststrecke auf der oberösterreichischen Westautobahn (A1) am 1. August startet.